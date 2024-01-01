秘鲁新索尔兑文莱元

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S/.1.000 PEN = B$0.3491 BND

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BND
1 PEN兑BND过去 30 天过去 90 天
0.34980.3596
0.34050.3405
一般0.34700.3489
更改1.38%-2.39%
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1 PEN 兑 BND 统计信息

过去 30 天，PEN 兑 BND 的表现如下：30 天高点为 0.3498，30 天低点为 0.3405。这意味着 30 天平均值为 0.3470。PEN 兑 BND 的变化为 1.38。

过去 90 天，PEN 兑 BND 的表现如下：90 天高点为 0.3596，90 天低点为 0.3405。这意味着 90 天平均值为 0.3489。PEN 兑 BND 的变化为 -2.39。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08290.9741.4961.6230.93621.587
1 GBP1.20111.299109.2361.7971.9491.12425.92
1 USD0.9240.77184.0791.3831.50.86519.951
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.237

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秘鲁新索尔/文莱元汇率
1 PEN0.34915 BND
5 PEN1.74573 BND
10 PEN3.49146 BND
20 PEN6.98292 BND
50 PEN17.45730 BND
100 PEN34.91460 BND
250 PEN87.28650 BND
500 PEN174.57300 BND
1000 PEN349.14600 BND
2000 PEN698.29200 BND
5000 PEN1,745.73000 BND
10000 PEN3,491.46000 BND
文莱元/秘鲁新索尔汇率
1 BND2.86413 PEN
5 BND14.32065 PEN
10 BND28.64130 PEN
20 BND57.28260 PEN
50 BND143.20650 PEN
100 BND286.41300 PEN
250 BND716.03250 PEN
500 BND1,432.06500 PEN
1000 BND2,864.13000 PEN
2000 BND5,728.26000 PEN
5000 BND14,320.65000 PEN
10000 BND28,641.30000 PEN