巴拿马巴波亚 至萨摩亚塔拉 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至萨摩亚塔拉 的汇率目前为 2.712，较昨日变动 -0.800%。过去一周，巴拿马巴波亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.136%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至萨摩亚塔拉 的汇率在 21-10-2024 的最高点 2.743 和 16-10-2024 的最低点 2.691 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值增加了 1.163%。