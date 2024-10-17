巴拿马巴波亚 至土耳其里拉 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至土耳其里拉 的汇率目前为 34.249，较昨日变动 -0.090%。过去一周，巴拿马巴波亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.068%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至土耳其里拉 的汇率在 18-10-2024 的最高点 34.294 和 17-10-2024 的最低点 34.109 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.169%。