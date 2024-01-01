巴拿马巴波亚 至菲律宾比索 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至菲律宾比索 的汇率目前为 57.732，较昨日变动 0.431%。过去一周，巴拿马巴波亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.492%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至菲律宾比索 的汇率在 17-10-2024 的最高点 57.888 和 21-10-2024 的最低点 57.293 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值下降了 -0.333%。