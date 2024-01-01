巴拿马巴波亚 至纳米比亚元 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至纳米比亚元 的汇率目前为 17.609，较昨日变动 -0.011%。过去一周，巴拿马巴波亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.318%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至纳米比亚元 的汇率在 17-10-2024 的最高点 17.771 和 18-10-2024 的最低点 17.545 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值增加了 0.375%。