巴拿马巴波亚 至马尔代夫拉菲亚 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至马尔代夫拉菲亚 的汇率目前为 15.410，较昨日变动 1.365%。过去一周，巴拿马巴波亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.826%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至马尔代夫拉菲亚 的汇率在 15-10-2024 的最高点 15.410 和 20-10-2024 的最低点 15.203 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -1.330%。