巴拿马巴波亚 至斯里兰卡卢比 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至斯里兰卡卢比 的汇率目前为 292.970，较昨日变动 0.053%。过去一周，巴拿马巴波亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.015%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至斯里兰卡卢比 的汇率在 15-10-2024 的最高点 293.265 和 21-10-2024 的最低点 292.500 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.121%。