巴拿马巴波亚 至黎巴嫩镑 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至黎巴嫩镑 的汇率目前为 89,527.300，较昨日变动 0.000%。过去一周，巴拿马巴波亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.031%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至黎巴嫩镑 的汇率在 18-10-2024 的最高点 89,597.800 和 21-10-2024 的最低点 89,483.800 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -0.109%。