阿曼里亚尔 至新台币 汇率历史

今日 阿曼里亚尔 至新台币 的汇率目前为 83.328，较昨日变动 0.073%。过去一周，阿曼里亚尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.290%。

过去一周，阿曼里亚尔 至新台币 的汇率在 17-10-2024 的最高点 83.648 和 21-10-2024 的最低点 82.926 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-10-2024，价值增加了 0.333%。