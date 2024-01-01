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阿曼里亚尔/土耳其里拉汇率
1 OMR84.63400 TRY
5 OMR423.17000 TRY
10 OMR846.34000 TRY
20 OMR1,692.68000 TRY
50 OMR4,231.70000 TRY
100 OMR8,463.40000 TRY
250 OMR21,158.50000 TRY
500 OMR42,317.00000 TRY
1000 OMR84,634.00000 TRY
2000 OMR169,268.00000 TRY
5000 OMR423,170.00000 TRY
10000 OMR846,340.00000 TRY
土耳其里拉/阿曼里亚尔汇率
1 TRY0.01182 OMR
5 TRY0.05908 OMR
10 TRY0.11816 OMR
20 TRY0.23631 OMR
50 TRY0.59078 OMR
100 TRY1.18156 OMR
250 TRY2.95390 OMR
500 TRY5.90780 OMR
1000 TRY11.81560 OMR
2000 TRY23.63120 OMR
5000 TRY59.07800 OMR
10000 TRY118.15600 OMR