阿曼里亚尔 至瑞典克朗 汇率历史

今日 阿曼里亚尔 至瑞典克朗 的汇率目前为 27.437，较昨日变动 0.337%。过去一周，阿曼里亚尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.296%。

过去一周，阿曼里亚尔 至瑞典克朗 的汇率在 21-10-2024 的最高点 27.440 和 15-10-2024 的最低点 26.915 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值增加了 0.312%。