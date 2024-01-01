1,000 尼日利亚奈拉兑博茨瓦纳普拉

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1 NGN兑BWP过去 30 天过去 90 天
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0.00810.0081
一般0.00840.0089
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1 NGN 兑 BWP 统计信息

过去 30 天，NGN 兑 BWP 的表现如下：30 天高点为 0.0086，30 天低点为 0.0081。这意味着 30 天平均值为 0.0084。NGN 兑 BWP 的变化为 -0.54。

过去 90 天，NGN 兑 BWP 的表现如下：90 天高点为 0.0102，90 天低点为 0.0081。这意味着 90 天平均值为 0.0089。NGN 兑 BWP 的变化为 -10.97。

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1 USD10.91557.2750.783134.48749.24818.83183.944
1 EUR1.092162.570.855146.9253.80120.57291.704
1 PHP0.0170.01610.0142.3480.860.3291.466
1 GBP1.2771.16973.1491171.7662.89724.05107.208

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尼日利亚奈拉/博茨瓦纳普拉汇率
1 NGN0.00850 BWP
5 NGN0.04251 BWP
10 NGN0.08502 BWP
20 NGN0.17005 BWP
50 NGN0.42512 BWP
100 NGN0.85024 BWP
250 NGN2.12559 BWP
500 NGN4.25119 BWP
1000 NGN8.50237 BWP
2000 NGN17.00474 BWP
5000 NGN42.51185 BWP
10000 NGN85.02370 BWP
博茨瓦纳普拉/尼日利亚奈拉汇率
1 BWP117.61400 NGN
5 BWP588.07000 NGN
10 BWP1,176.14000 NGN
20 BWP2,352.28000 NGN
50 BWP5,880.70000 NGN
100 BWP11,761.40000 NGN
250 BWP29,403.50000 NGN
500 BWP58,807.00000 NGN
1000 BWP117,614.00000 NGN
2000 BWP235,228.00000 NGN
5000 BWP588,070.00000 NGN
10000 BWP1,176,140.00000 NGN