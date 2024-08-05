马来西亚林吉特 至瑞典克朗 汇率历史

今日 马来西亚林吉特 至瑞典克朗 的汇率目前为 2.380，较昨日变动 1.666%。过去一周，马来西亚林吉特 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.317%。

过去一周，马来西亚林吉特 至瑞典克朗 的汇率在 05-08-2024 的最高点 2.417 和 07-08-2024 的最低点 2.321 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.451%。