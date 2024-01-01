5,000 马来西亚林吉特兑莫桑比克梅蒂卡尔

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1 MYR兑MZN过去 30 天过去 90 天
14.415514.4155
13.528213.4654
一般13.818713.6241
更改6.55%6.98%
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1 MYR 兑 MZN 统计信息

过去 30 天，MYR 兑 MZN 的表现如下：30 天高点为 14.4155，30 天低点为 13.5282。这意味着 30 天平均值为 13.8187。MYR 兑 MZN 的变化为 6.55。

过去 90 天，MYR 兑 MZN 的表现如下：90 天高点为 14.4155，90 天低点为 13.4654。这意味着 90 天平均值为 13.6241。MYR 兑 MZN 的变化为 6.98。

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1 USD11.3231.51883.9390.9160.7831.37457.276
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马来西亚林吉特/莫桑比克梅蒂卡尔汇率
1 MYR14.41460 MZN
5 MYR72.07300 MZN
10 MYR144.14600 MZN
20 MYR288.29200 MZN
50 MYR720.73000 MZN
100 MYR1,441.46000 MZN
250 MYR3,603.65000 MZN
500 MYR7,207.30000 MZN
1000 MYR14,414.60000 MZN
2000 MYR28,829.20000 MZN
5000 MYR72,073.00000 MZN
10000 MYR144,146.00000 MZN
莫桑比克梅蒂卡尔/马来西亚林吉特汇率
1 MZN0.06937 MYR
5 MZN0.34687 MYR
10 MZN0.69374 MYR
20 MZN1.38748 MYR
50 MZN3.46871 MYR
100 MZN6.93742 MYR
250 MZN17.34355 MYR
500 MZN34.68710 MYR
1000 MZN69.37420 MYR
2000 MZN138.74840 MYR
5000 MZN346.87100 MYR
10000 MZN693.74200 MYR