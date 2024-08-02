马拉维克瓦查 至太平洋法郎 汇率历史

今日 马拉维克瓦查 至太平洋法郎 的汇率目前为 0.063，较昨日变动 0.193%。过去一周，马拉维克瓦查 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.949%。

过去一周，马拉维克瓦查 至太平洋法郎 的汇率在 02-08-2024 的最高点 0.064 和 05-08-2024 的最低点 0.063 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值下降了 -0.630%。