马拉维克瓦查 至乌兹别克斯坦索姆 汇率历史

今日 马拉维克瓦查 至乌兹别克斯坦索姆 的汇率目前为 7.289，较昨日变动 0.063%。过去一周，马拉维克瓦查 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.385%。

过去一周，马拉维克瓦查 至乌兹别克斯坦索姆 的汇率在 08-08-2024 的最高点 7.299 和 02-08-2024 的最低点 7.246 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值下降了 -0.356%。