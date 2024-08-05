马拉维克瓦查 至乌拉圭比索 汇率历史

今日 马拉维克瓦查 至乌拉圭比索 的汇率目前为 0.023，较昨日变动 -0.163%。过去一周，马拉维克瓦查 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.523%。

过去一周，马拉维克瓦查 至乌拉圭比索 的汇率在 05-08-2024 的最高点 0.024 和 05-08-2024 的最低点 0.023 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -1.321%。