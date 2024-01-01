马拉维克瓦查 至坦桑尼亚先令 汇率历史

今日 马拉维克瓦查 至坦桑尼亚先令 的汇率目前为 1.558，较昨日变动 0.330%。过去一周，马拉维克瓦查 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.249%。

过去一周，马拉维克瓦查 至坦桑尼亚先令 的汇率在 09-08-2024 的最高点 1.558 和 02-08-2024 的最低点 1.548 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.453%。