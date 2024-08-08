马拉维克瓦查 至特立尼达和多巴哥元 汇率历史

今日 马拉维克瓦查 至特立尼达和多巴哥元 的汇率目前为 0.004，较昨日变动 0.183%。过去一周，马拉维克瓦查 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.206%。

过去一周，马拉维克瓦查 至特立尼达和多巴哥元 的汇率在 08-08-2024 的最高点 0.004 和 08-08-2024 的最低点 0.004 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 08-08-2024，价值下降了 -0.471%。