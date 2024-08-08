马拉维克瓦查 至马达加斯加阿里亚里 汇率历史

今日 马拉维克瓦查 至马达加斯加阿里亚里 的汇率目前为 2.633，较昨日变动 0.421%。过去一周，马拉维克瓦查 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.450%。

过去一周，马拉维克瓦查 至马达加斯加阿里亚里 的汇率在 08-08-2024 的最高点 2.641 和 08-08-2024 的最低点 2.611 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 08-08-2024，价值下降了 -0.433%。