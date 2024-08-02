马尔代夫卢菲亚 至中非法郎 汇率历史

今日 马尔代夫卢菲亚 至中非法郎 的汇率目前为 38.956，较昨日变动 -1.464%。过去一周，马尔代夫卢菲亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.258%。

过去一周，马尔代夫卢菲亚 至中非法郎 的汇率在 02-08-2024 的最高点 39.837 和 05-08-2024 的最低点 38.841 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 1.278%。