100 马尔代夫卢菲亚兑哥斯达黎加科朗
按实际汇率将 MVR 换算成 CRC
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|1 MVR兑CRC
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|34.8666
|35.0657
|低
|33.9924
|33.0610
|一般
|34.4845
|34.2444
|更改
|-0.64%
|3.33%
|查看完整历史记录
1 MVR 兑 CRC 统计信息
过去 30 天，MVR 兑 CRC 的表现如下：30 天高点为 34.8666，30 天低点为 33.9924。这意味着 30 天平均值为 34.4845。MVR 兑 CRC 的变化为 -0.64。
过去 90 天，MVR 兑 CRC 的表现如下：90 天高点为 35.0657，90 天低点为 33.0610。这意味着 90 天平均值为 34.2444。MVR 兑 CRC 的变化为 3.33。
如何将马尔代夫卢菲亚兑换成哥斯达黎加科朗
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择MVR作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择CRC作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示MVR兑CRC的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
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