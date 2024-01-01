毛里求斯卢比 至太平洋法郎 历史汇率

欢迎查看 毛里求斯卢比 至太平洋法郎 历史摘要。这是 毛里求斯卢比 (MUR) 至太平洋法郎 (XPF) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 09-08-2019 到 09-08-2024 5 年的 MUR 和 XPF 历史数据。

1,000 mur
2,364 xpf

₨1.000 MUR = ₣2.364 XPF

2024年8月9日 UTC 中间市场汇率

我们无法在这些货币间进行汇款

我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。

发布时获得通知

MUR 兑 XPF 换算表

截至 1 分钟前， 0
中间市场汇率

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

毛里求斯卢比 至太平洋法郎 汇率历史

今日 毛里求斯卢比 至太平洋法郎 的汇率目前为 2.364，较昨日变动 0.187%。过去一周，毛里求斯卢比 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.360%。

过去一周，毛里求斯卢比 至太平洋法郎 的汇率在 02-08-2024 的最高点 2.373 和 05-08-2024 的最低点 2.338 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.572%。

2024年8月9日 的热门货币

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7840.9161.51618.3481.3731.32483.954
1 GBP1.27611.1681.93323.4051.7511.689107.091
1 EUR1.0920.85611.65520.0411.4991.44691.698
1 AUD0.660.5170.604112.1070.9060.87455.397

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将毛里求斯卢比兑换成太平洋法郎

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择MUR作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择XPF作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示MUR兑XPF的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

下载汇率换算器应用

我们的用户喜欢的功能：
  • 免费且无广告。
  • 跟踪实时汇率。
  • 比较最佳汇款提供商。
查看过去 1 天或过去 500 天的汇率变化情况。将您经常使用或只是想关注的货币添加到您的收藏夹中，以便于访问。英镑、美元、比索。
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。

有关 汇率的常见问题 (FAQ)