毛里求斯卢比 至太平洋法郎 汇率历史

今日 毛里求斯卢比 至太平洋法郎 的汇率目前为 2.364，较昨日变动 0.187%。过去一周，毛里求斯卢比 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.360%。

过去一周，毛里求斯卢比 至太平洋法郎 的汇率在 02-08-2024 的最高点 2.373 和 05-08-2024 的最低点 2.338 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.572%。