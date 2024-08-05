毛里求斯卢比 至哥伦比亚比索 汇率历史

今日 毛里求斯卢比 至哥伦比亚比索 的汇率目前为 87.292，较昨日变动 -1.965%。过去一周，毛里求斯卢比 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.533%。

过去一周，毛里求斯卢比 至哥伦比亚比索 的汇率在 05-08-2024 的最高点 90.400 和 08-08-2024 的最低点 87.292 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.213%。