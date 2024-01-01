500 毛里塔尼亚乌吉亚兑坦桑尼亚先令
按实际汇率将 MRU 换算成 TZS
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|1 MRU兑TZS
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|68.1518
|68.1518
|低
|66.9179
|65.1065
|一般
|67.5585
|66.6519
|更改
|1.56%
|4.39%
|查看完整历史记录
1 MRU 兑 TZS 统计信息
过去 30 天，MRU 兑 TZS 的表现如下：30 天高点为 68.1518，30 天低点为 66.9179。这意味着 30 天平均值为 67.5585。MRU 兑 TZS 的变化为 1.56。
过去 90 天，MRU 兑 TZS 的表现如下：90 天高点为 68.1518，90 天低点为 65.1065。这意味着 90 天平均值为 66.6519。MRU 兑 TZS 的变化为 4.39。
如何将毛里塔尼亚乌吉亚兑换成坦桑尼亚先令
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择MRU作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择TZS作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示MRU兑TZS的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
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