毛里塔尼亚乌吉亚 至塞拉利昂利昂 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至塞拉利昂利昂 的汇率目前为 571.396，较昨日变动 -0.099%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.763%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至塞拉利昂利昂 的汇率在 05-08-2024 的最高点 572.057 和 02-08-2024 的最低点 566.821 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 08-08-2024，价值增加了 0.706%。