毛里塔尼亚乌吉亚 至尼泊尔卢比 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至尼泊尔卢比 的汇率目前为 3.394，较昨日变动 0.010%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.492%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至尼泊尔卢比 的汇率在 08-08-2024 的最高点 3.400 和 02-08-2024 的最低点 3.376 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 08-08-2024，价值下降了 -0.401%。