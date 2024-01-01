毛里塔尼亚乌吉亚 至尼日利亚奈拉 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至尼日利亚奈拉 的汇率目前为 40.346，较昨日变动 2.513%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -3.569%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至尼日利亚奈拉 的汇率在 02-08-2024 的最高点 41.865 和 07-08-2024 的最低点 39.357 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -2.814%。