毛里塔尼亚乌吉亚 至莫桑比克梅蒂卡尔 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至莫桑比克梅蒂卡尔 的汇率目前为 1.612，较昨日变动 -0.050%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.078%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至莫桑比克梅蒂卡尔 的汇率在 07-08-2024 的最高点 1.616 和 06-08-2024 的最低点 1.608 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 08-08-2024，价值下降了 -0.401%。