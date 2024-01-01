毛里塔尼亚乌吉亚 至马拉维克瓦查 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至马拉维克瓦查 的汇率目前为 43.779，较昨日变动 -0.058%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.212%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至马拉维克瓦查 的汇率在 07-08-2024 的最高点 43.893 和 02-08-2024 的最低点 43.617 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.355%。