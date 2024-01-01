毛里塔尼亚乌吉亚 至牙买加元 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至牙买加元 的汇率目前为 3.952，较昨日变动 0.280%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.313%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至牙买加元 的汇率在 06-08-2024 的最高点 3.959 和 07-08-2024 的最低点 3.932 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 08-08-2024，价值下降了 -0.401%。