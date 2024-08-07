毛里塔尼亚乌吉亚 至斐济元 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至斐济元 的汇率目前为 0.057，较昨日变动 -0.498%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.480%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至斐济元 的汇率在 07-08-2024 的最高点 0.058 和 07-08-2024 的最低点 0.057 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 07-08-2024，价值增加了 1.013%。