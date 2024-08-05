毛里塔尼亚乌吉亚 至埃塞俄比亚比尔 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至埃塞俄比亚比尔 的汇率目前为 2.556，较昨日变动 1.617%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 31.030%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至埃塞俄比亚比尔 的汇率在 08-08-2024 的最高点 2.561 和 05-08-2024 的最低点 1.455 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 38.261%。