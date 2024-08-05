毛里塔尼亚乌吉亚 至埃及镑 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至埃及镑 的汇率目前为 1.244，较昨日变动 -0.064%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.348%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至埃及镑 的汇率在 05-08-2024 的最高点 1.252 和 05-08-2024 的最低点 1.222 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.352%。