毛里塔尼亚乌吉亚 至哥斯达黎加科朗 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至哥斯达黎加科朗 的汇率目前为 13.378，较昨日变动 0.033%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.909%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至哥斯达黎加科朗 的汇率在 08-08-2024 的最高点 13.380 和 02-08-2024 的最低点 13.193 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.639%。