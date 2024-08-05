毛里塔尼亚乌吉亚 至巴西雷亚尔 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至巴西雷亚尔 的汇率目前为 0.140，较昨日变动 -1.527%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -3.277%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至巴西雷亚尔 的汇率在 05-08-2024 的最高点 0.147 和 08-08-2024 的最低点 0.140 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.120%。