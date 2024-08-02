澳门元 至赞比亚克瓦查 汇率历史

今日 澳门元 至赞比亚克瓦查 的汇率目前为 3.249，较昨日变动 0.226%。过去一周，澳门元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.718%。

过去一周，澳门元 至赞比亚克瓦查 的汇率在 08-08-2024 的最高点 3.250 和 02-08-2024 的最低点 3.211 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值下降了 -0.517%。