澳门元 至卢旺达法郎 汇率历史

今日 澳门元 至卢旺达法郎 的汇率目前为 164.514，较昨日变动 0.127%。过去一周，澳门元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.490%。

过去一周，澳门元 至卢旺达法郎 的汇率在 06-08-2024 的最高点 164.838 和 04-08-2024 的最低点 163.486 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.340%。