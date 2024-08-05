澳门元 至秘鲁新索尔 汇率历史

今日 澳门元 至秘鲁新索尔 的汇率目前为 0.464，较昨日变动 -0.191%。过去一周，澳门元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.175%。

过去一周，澳门元 至秘鲁新索尔 的汇率在 05-08-2024 的最高点 0.469 和 08-08-2024 的最低点 0.464 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.535%。