澳门元 至马尔代夫拉菲亚 汇率历史

今日 澳门元 至马尔代夫拉菲亚 的汇率目前为 1.920，较昨日变动 1.047%。过去一周，澳门元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.689%。

过去一周，澳门元 至马尔代夫拉菲亚 的汇率在 08-08-2024 的最高点 1.921 和 01-08-2024 的最低点 1.889 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 01-08-2024，价值增加了 1.338%。