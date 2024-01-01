澳门元 至摩洛哥迪拉姆 汇率历史

今日 澳门元 至摩洛哥迪拉姆 的汇率目前为 1.226，较昨日变动 0.078%。过去一周，澳门元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.679%。

过去一周，澳门元 至摩洛哥迪拉姆 的汇率在 02-08-2024 的最高点 1.235 和 08-08-2024 的最低点 1.222 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -0.392%。