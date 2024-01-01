澳门元 至印尼盾 汇率历史

今日 澳门元 至印尼盾 的汇率目前为 1,979.720，较昨日变动 -0.831%。过去一周，澳门元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.841%。

过去一周，澳门元 至印尼盾 的汇率在 05-08-2024 的最高点 2,021.950 和 08-08-2024 的最低点 1,979.410 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 08-08-2024，价值下降了 -0.504%。