澳门元 至格鲁吉亚拉里 汇率历史

今日 澳门元 至格鲁吉亚拉里 的汇率目前为 0.337，较昨日变动 -0.058%。过去一周，澳门元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.037%。

过去一周，澳门元 至格鲁吉亚拉里 的汇率在 05-08-2024 的最高点 0.338 和 02-08-2024 的最低点 0.336 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.340%。