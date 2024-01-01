澳门元 至捷克克朗 汇率历史

今日 澳门元 至捷克克朗 的汇率目前为 2.883，较昨日变动 0.071%。过去一周，澳门元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.197%。

过去一周，澳门元 至捷克克朗 的汇率在 01-08-2024 的最高点 2.918 和 05-08-2024 的最低点 2.870 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -0.736%。