澳门元 至哥伦比亚比索 汇率历史

今日 澳门元 至哥伦比亚比索 的汇率目前为 505.764，较昨日变动 -1.725%。过去一周，澳门元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.440%。

过去一周，澳门元 至哥伦比亚比索 的汇率在 05-08-2024 的最高点 523.537 和 08-08-2024 的最低点 505.764 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.145%。