澳门元 至澳元 汇率历史

今日 澳门元 至澳元 的汇率目前为 0.189，较昨日变动 -1.007%。过去一周，澳门元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.197%。

过去一周，澳门元 至澳元 的汇率在 05-08-2024 的最高点 0.195 和 08-08-2024 的最低点 0.189 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.135%。