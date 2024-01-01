蒙古图格里克 至东加勒比元 汇率历史

今日 蒙古图格里克 至东加勒比元 的汇率目前为 0.001，较昨日变动 -0.103%。过去一周，蒙古图格里克 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.271%。

过去一周，蒙古图格里克 至东加勒比元 的汇率在 08-08-2024 的最高点 0.001 和 05-08-2024 的最低点 0.001 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 0.351%。