蒙古图格里克 至坦桑尼亚先令 汇率历史

今日 蒙古图格里克 至坦桑尼亚先令 的汇率目前为 0.795，较昨日变动 -0.104%。过去一周，蒙古图格里克 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.470%。

过去一周，蒙古图格里克 至坦桑尼亚先令 的汇率在 06-08-2024 的最高点 0.798 和 01-08-2024 的最低点 0.792 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -0.445%。