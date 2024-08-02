蒙古图格里克 至塞舌尔卢比 汇率历史

今日 蒙古图格里克 至塞舌尔卢比 的汇率目前为 0.004，较昨日变动 3.722%。过去一周，蒙古图格里克 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.053%。

过去一周，蒙古图格里克 至塞舌尔卢比 的汇率在 02-08-2024 的最高点 0.004 和 06-08-2024 的最低点 0.004 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 9.829%。