蒙古图格里克 至所罗门群岛元 汇率历史

今日 蒙古图格里克 至所罗门群岛元 的汇率目前为 0.002，较昨日变动 -0.145%。过去一周，蒙古图格里克 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.683%。

过去一周，蒙古图格里克 至所罗门群岛元 的汇率在 06-08-2024 的最高点 0.002 和 05-08-2024 的最低点 0.002 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 06-08-2024，价值增加了 1.769%。